Polizeidirektion Montabaur / Flacht - Kontrolle von illegalen ...

Flacht - Kontrolle von illegalen Sperrmüllsammlern

Flacht - Am 25.03.2019 gegen 12:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez einen Kleintransporter in der Ortslage Flacht. Auf der Ladefläche des Transporters konnten mehrere Waschmaschinen, Metallschrott, Sperrmüll, Werkzeug und Ähnliches festgestellt werden. Da für das gewerbliche Sammeln von Sperrmüll div. technische Auflagen an das Fahrzeug sowie Bescheinigungen erforderlich sind, welche der Fahrer nicht vorweisen konnte, wurden entsprechende Anzeigen gegen diesen gefertigt. Der Fahrer ist in gleichgelagerten Fällen bereits erheblich in Erscheinung getreten. Der Sperrmüll wurde auf Kosten des Beschuldigten auf einem Wertstoffhof entsorgt und dieser anschließend aus der Maßnahme entlassen.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-601-211 pidiez(at)polizei.rlp.de Künzler, Polizeikommissar

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.