Polizeidirektion Montabaur / Folgeunfall auf der B 255 ...

Folgeunfall auf der B 255 zwischen Heiligenroth und Montabaur mit drei Verletzten

Montabaur - Am frühen Morgen des 01.10.2018, gegen 06:30 Uhr, ereignete sich auf der B255, zwischen Heiligenroth und Montabaur ein Verkehrsunfall mit drei zumindest Leichtverletzten. Durch einen vorausgegangenen Verkehrsunfall hatte sich in Fahrtrichtung Montabaur, kurz vor der Unterführung der BAB 3, ein Rückstau gebildet. Diesen hatte ein 64-jähriger PKW-Fahrer aus Unachtsamkeit übersehen und war auf einen stehenden PKW aufgefahren. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den wiederum davor stehenden PKW aufgeschoben. Die drei Fahrer der unfallbeteiligten PKW wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Alle drei PKW mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Hierzu war die B255 kurzfristig gesperrt worden. Der Sachschaden wird auf mindestens 20.000 geschätzt.

