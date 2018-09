Polizeidirektion Montabaur / Führen eines PKW unter Drogeneinfluß

Führen eines PKW unter Drogeneinfluß

Hachenburg - Am Samstagmittag, den 15.09.18, wurde im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle bei einem 26jährigen PKW-Fahrer Drogenbeeinflussung festgestellt. Dieser war zuvor mit seinem Fahrzeug an einer Tankstelle in Hachenburg aufgefallen. Zudem ist die Person nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Aufgrund dessen erwarten den Mann jetzt diverse Strafanzeigen.

