Polizeidirektion Montabaur / Fußgängerin und PKW stoßen zusammen

Fußgängerin und PKW stoßen zusammen

Bad Ems - Bad Ems- Am späten Nachmittag des 30.08.2018 kollidierte im Stadtgebiet von Bad Ems, Oranienweg, eine 82-jährige Fußgängerin mit einem die Fahrbahn kreuzenden PKW. Zuvor beabsichtigte die Frau die Straße zu Fuß zu überqueren. Die 33-jährige PKW-Fahrerin wollte von der dortigen Tiefgarage auf die Straße einfahren. Beim Zusammenstoß kam die Fußgängerin leicht zu Fall, wurde durch einen Rettungswagen vor Ort med. erstversorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Sie klagte über Schmerzen am Schienbein, keine Lebensgefahr. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Straße kurze Zeit gesperrt werden.

