Polizeidirektion Montabaur / Gefährliches Überholmanöver

Gefährliches Überholmanöver

Roßbach - Am gestrigen Donnerstag, den 14.03.2019 gegen 16:50 Uhr, kam es auf der L 268 zwischen Elgert und Roßbach zu einem gefährlichen Überholmanöver. Der Fahrer eines Kleinwagens überholte eine Fahrzeugschlange, in der sich unter anderem ein Streifenwagen befand, obwohl die Strecke schlecht einsehbar und Gegenverkehr erkennbar war. Ein in Richtung Roßbach fahrende LKW und ein entgegenkommender PKW mussten bremsen um einen Zusammenstoß mit dem Überholer zu verhindern. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des in Richtung Elgert fahrenden PKW wird gebeten sich bei der PI Hachenburg zu melden, da die Zeugenaussage benötigt wird.

