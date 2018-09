Polizeidirektion Montabaur / Gemünden - Motorradunfall mit ...

Gemünden - Motorradunfall mit schwerverletzter Person

Gemünden - Am Sonntag, den 16.09.18, gegen 20:34 Uhr, ereignete sich auf der L 302 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer befuhr die Strecke von Seck kommend in Richtung Gemünden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Motorradfahrer auf abschüssiger Strecke in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Durch den Sturz zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und wurde mittels Rettungshubschrauber abtransportiert. Die Strecke musste mit Hilfe der Feuerwehren Westerburg und Gemünden zeitweise gesperrt werden.

