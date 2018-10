Polizeidirektion Montabaur / Giesenhausen - Versuchter ...

Giesenhausen - Versuchter Pkw-Diebstahl

Giesenhausen - Am Mittwochabend, 17.10.18, 22:55 Uhr, wurde der in Giesenhausen, In den Fuchskauten, wohnhafte Besitzer eines 1er BMW durch das Auslösen der Fahrzeugalarmanlage aufgeschreckt. Bei der sofortigen Nachschau konnte er nur noch ein Fahrzeug feststellen, welches sich mit hoher Geschwindigkeit entfernte. Im Vorfeld war dem Mitteiler ein grauer 3er BMW aufgefallen, der in einem Waldweg vor der Ortschaft abgestellt war. Ob es sich hierbei ums das Fahrzeug handelte, welches sich später vom Tatort entfernte, konnte der Mitteiler nicht angegeben. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

