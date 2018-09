Polizeidirektion Montabaur / Glück im Unglück, ...

Glück im Unglück, Frontalzusammenstoß zwischen PKW und LKW, eine Person leicht verletzt

Kroppach - (Ergänzung!)Der 43-jährige PKW-Fahrer befuhr in der Nacht zum Samstag, gegen 03:00 Uhr, die B 414 aus Richtung Richtung Hachenburg kommend in Richtung Altenkirchen. Zwischen Müschenbach und Kroppach kreuzte ein Reh die Fahrbahn, dem der PKW-Fahrer auswich. Dabei geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden LKW. Der im PKW befindliche Beifahrer, der zudem nicht angeschnallt war, wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Ansonsten hatten alle Beteiligten Glück im Unglück. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von gesamt Rund 20.0000 Euro.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion Hachenburg Telefon: 02662-95580 www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.