Polizeidirektion Montabaur / Görgeshausen: Wohnungseinbrüche

Görgeshausen: Wohnungseinbrüche

Görgeshausen - In der Nacht zum heutigen Freitag kam es in der Feldstraße zu zwei vollendeten und einem versuchten Wohnungseinbruch.

Bisher unbekannte Täter hebelten in zwei Fällen die Hauseingangstüren auf und entwendeten geringe Bargeldbeträge, Schmuck und Silberbesteck. In einem Fall kam es nur zu einem Sachschaden an der Eingangstür.

