Polizeidirektion Montabaur / Hachenburg - Betäubungsmittelfund ...

Hachenburg - Betäubungsmittelfund vor der Haustüre

Hachenburg - Am Sonntagmorgen, 10.00 Uhr, teilte die 31-jährige Mitteilerin mit, dass ihr Mann in der vergangenen Nacht eine augenscheinlich mit Drogen gefüllte Tüte vor der Haustüre gefunden hätte. Wer diese dort verloren bzw. abgelegt hätte, könne sie nicht sagen. In der Tüte befanden sich mehrere Gramm Cannabis, die sichergestellt wurden.

