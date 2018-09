Polizeidirektion Montabaur / Hachenburg- Einbruch in ATB ...

Hachenburg- Einbruch in ATB Autoteile in Hachenburg

Hachenburg - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 05.09.18, brachen bisher unbekannte Täter in das Firmengebäude ATB Autoteile GmbH in Hachenburg, Koblenzer Straße, ein. Hierfür schlugen sie die Verglasung der Eingangstür ein und gelangten so ins Gebäudeinnere. Die Täter entwendeten unter anderem Öl und Werkzeuge. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

