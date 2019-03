Polizeidirektion Montabaur / Hachenburg. Einbruch in Einkaufsmarkt

Hachenburg. Einbruch in Einkaufsmarkt

Hachenburg - Unbekannte gelangten im Zeitraum von Samstag, 20:30 Uhr, bis Montag, 08:40 Uhr, durch ein rückwärtiges vergittertes Fenster in den Büroraum des Marktes in der Saynstraße in Hachenburg, flexten den dortigen Tresor auf und entwendeten einen noch unbekannten Bargeldbetrag. Täterhinweise werden an die Polizei in Hachenburg unter 02662/9558-0 erbeten.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.