Polizeidirektion Montabaur / Hachenburg - Einbruch in Scheune ...

Hachenburg - Einbruch in Scheune - Zeugen gesucht

Hachenburg - In der Nacht von Samstag, 10.11.18, 22.00 Uhr, auf Sonntag, 11.11.18, 08.30 Uhr, wurde in die in Hachenburg, Lindenstraße, befindliche Scheune des Mitteilers eingebrochen. Die Täter entwendeten hier ein blau/oranges Mountain-Bike der Marke Bulls.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.