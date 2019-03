Polizeidirektion Montabaur / Hachenburg - Fahrzeugführer ohne ...

Hachenburg - Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hachenburg - In einer am 28.03.19 in Hachenburg durchgeführten Verkehrskontrolle wurde u.a. ein die Saynstraße befahrende Opel Corsa kontrolliert. Nach dem Anhalten tauschten die beiden Fahrzeuginsassen ihre Sitzplätze. Hintergrund hierfür dürfte der Umstand gewesen sein, dass 31-jährige Fahrer augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

