Polizeidirektion Montabaur / Hachenburg. Pkw mutwillig zerkratzt

Hachenburg. Pkw mutwillig zerkratzt

Hachenburg - Am 13.02. wurde in der Zeit von 11.15 - 11.45 Uhr ein Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Koblenzer Straße in Hachenburg durch einen Unbekannten auf der linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise werden an die Polizei in Hachenburg erbeten (02662/95580)

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.