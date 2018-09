Polizeidirektion Montabaur / Hachenburg - Täter auf der Suche ...

Hachenburg - Täter auf der Suche nach Bargeld

Hachenburg - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 11.09.18, wurden zwei in der Steinebacher Straße in Hachenburg abgestellte Pkw von bisher unbekannten Täter angegangen. Aus einem VW Bus entwendeten sie Bargeld, bei einem Nissan Micra wurden sie nicht fündig und durchwühlten lediglich alle Taschen. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

