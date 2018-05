Polizeidirektion Montabaur / Hachenburg. Unbekannter schießt ...

Hachenburg. Unbekannter schießt vermutlich mit Luftgewehr auf ein Pkw

Hachenburg - Ein Autofahrer zeigt am 14.05. an, dass er zur Tatzeit am 01.05. gegen 17.00 Uhr mit seinem Pkw vom Parkplatz des Burgartens auf dem Alexanderring auffuhr, als er plötzlich einen lauten Schlag hörte, den er zunächst nicht zuordnen konnte. Später stellte er in Höhe der linken hinteren Tür eine kreisrunde Beschädigung fest, die aufgrund der Größe und Form vermutlich von einem Diabologeschoss stammen könnte.

