Polizeidirektion Montabaur / Hachenburg - Zahlreiche Anrufe ...

Hachenburg - Zahlreiche Anrufe von angeblichen Polizeibeamten

Hachenburg - Am gestrigen Tag, 12.09.18, wurden zahlreiche Bewohner der Stadt Hachenburg von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Dieser schilderte den Angerufenen die fast immer gleiche Geschichte. Demnach hätte man verdächtige Personen festgenommen und bei diesen Hinweise auf den Angerufenen gefunden. Im Weiteren werden Fragen zu Wertgegenständen bzw. Bargeld gestellt. Im Display des Telefons erscheint meist eine zuvor manipulierte Rufnummer, welche die Seriosität des Anrufers untermauern soll. Opfer dieser Anrufe sollten in keime Fall auf den Forderungen eingehen, sondern sich sofort mit der Polizei in Verbindung setzen.

