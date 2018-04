Polizeidirektion Montabaur / Heiligenroth. Diebstahl einer ...

Heiligenroth. Diebstahl einer Geldbörse

Heiligenroth - Am Donnerstagmorgen zwischen 10.00 und 11.00 Uhr besuchte die 75-jährige Geschädigte gemeinsam mit ihrem Ehemann die Neueröffnung eines Gartencenters im Industriegebiet Heiligenroth. Die Geschädigte hatte in ihrer Umhängetasche eine Geldbörse. Diese Geldbörse hat ein unbekannter Täter während des Einkaufes entwendet, obwohl die Umhängetasche immer in ihrer oder Obhut ihres Mannes gewesen war. Täterhinweise liegen zur Zeit nicht vor. Der Schaden wurde mit etwa 100 Euro angegeben.

