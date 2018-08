Polizeidirektion Montabaur / Helferskirchen-Verkehrsunfall mit ...

Helferskirchen-Verkehrsunfall mit eingeklemmter, schwerverletzter Person

Helferskirchen - Am Montagmorgen, den 27.08.2018, gegen 10:00 Uhr kam es auf der L 303 zwischen Siershahn und Helferskirchen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die Unfallverursacherin schwer verletzt wurde. Diese befuhr mit ihrem PKW die vorgenannte Straße von Siershahn kommend. In einer Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem nassen Grünstreifen kam das Fahrzeug ins Schlingern, sodass die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und auf der Gegenspur mit einem entgegenkomemnden Fahrzeug kollidierte. Anschließend kam das den Unfall verursachende Fahrzeug linkseitig von der Fahrbahn ab, wo es sich mindestens einmal überschlug. Die Fahrzeugführerin wurde hierbei schwer verletzt in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr (VG Wirges) befreit werden. Ein zwischenzeitig hinzugerufener Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der genannte Streckenabschnitt musste für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

