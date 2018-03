Polizeidirektion Montabaur / Hellenhahn-Schellenberg - ...

Hellenhahn-Schellenberg - Diebstahl von Geldbörse und Handy

Hellenhahn-Schellenberg - Ein betrunkener Mann aus der Verbandsgemeinde Daaden schildert, am Samstag, 17.03.2018, 00:25 Uhr, nahe des Sportplatzes Hellenhahn-Schellenberg an der B255 von 3 oder 5 Personen bestohlen worden zu sein. Seine Geldbörse und sein Handy waren nicht mehr vorhanden. Der Sachverhalt ist bisher unklar, es werden insbesondere Zeugen gesucht, die in der Hauptstraße Hellenhahn zur Tatzeit eine Fußgängergruppe gesehen oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

