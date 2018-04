Polizeidirektion Montabaur / Höhn - PKW-Brand zwischen ...

Höhn - PKW-Brand zwischen Neuhochstein und Schönberg

Höhn - Um 06:04 Uhr wurde ein PKW gemeldet, der auf einem Feldweg zwischen Höhn-Schönberg und -Neuhochstein brenne. Beim Eintreffen der Polizei stand das Fahrzeug fast vollständig in Flammen, es brannte völlig aus. Der Brand wurde durch die Feuerwehr zügig gelöscht. Der 32jährige Halter des Fahrzeuges aus der Verbandsgemeinde Westerburg, der bei Brandausbruch in seinem Auto geschlafen hatte, wurde durch die Rauchentwicklung geweckt und konnte sein Fahrzeug selbst verlassen. Er kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Ob der Brand durch Fehlverhalten, technischen Defekt oder gar Brandstiftung ausgelöst wurde, ist derzeit noch unbekannt. Das Fahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

