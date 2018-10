Polizeidirektion Montabaur / Höhn - Unfallflucht unter ...

Höhn - Unfallflucht unter Alkoholeinfluss geklärt

Höhn - Am Sonntag, 01:30 Uhr, stieß der Fahrer eines weißen Opel beim Ausparken rückwärts gegen einen in der Dammstraße in Höhn-Oellingen parkenden Mercedes und flüchtete dann. Zuvor hatte er in der dortigen Gaststätte nicht unerheblich viel Alkohol getrunken. Zeugenaussagen und weitere Ermittlungen führten dazu, dass der Verantwortliche und sein Auto zeitnah zuhause in Rennerod angetroffen werden konnten. Aufgrund des erheblichen Alkoholeinflusses wurde dem 42jährigen Fahrer eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wird eingezogen.

