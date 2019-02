Polizeidirektion Montabaur / Höhn - Verkehrsunfallflucht am ...

Höhn - Verkehrsunfallflucht am Einkaufspark Höhn

Höhn - Am 15.02.19, zwischen 15.15 Uhr und 15.45 Uhr, kam es in Höhn auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufspark zu einem Verkehrsunfall bei dem ein geparkter Pkw Ford beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeiinspektion in Westerburg (02663-98050).

