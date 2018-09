Polizeidirektion Montabaur / Hof. Brand einer Giebelwand durch ...

Hof. Brand einer Giebelwand durch Renovierungsarbeiten

Hachenburg - Arbeiter einer Firma führten am gestrigen Nachmittag Restarbeiten an der neu verschieferten Giebelwand eines Hauses in Hof durch. Beim Verschweißen des Anschlussbereiches entzündete sich die Dämmung hinter der Wand. Durch die Arbeiter wurden erste Löschmaßnahmen bis zum Eintreffen der Feuerwehr getroffen, sowie die Verschalung/Verschieferung wieder geöffnet, so dass der Sachschaden begrenzt werden konnte. Personen kamen nicht zu Schaden.

