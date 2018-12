Polizeidirektion Montabaur / Hof. Einbruch in Büroräume

Hof. Einbruch in Büroräume

Hachenburg - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum 06.12.über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu dem Büroraum eines Unternehmens in der Schulstraße in Hof. Dabei hebeln sie das Fenster auf und entwenden Bargeld aus einer Geldkassette, welches in einem verschlossenem Aktenschrank des Büros deponiert war.

