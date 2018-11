Polizeidirektion Montabaur / Holzheim - Einbruch in das Rathaus

Holzheim - Einbruch in das Rathaus -

65558 Holzheim - Zwischen Mittwochabend (07.11.2018) und Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in das Rathaus von Holzheim ein. Zunächst wurde versucht, die Vordertür aufzuhebeln. Anschließend gelang über eine zuvor aufgebrochene Seiteneingangstür der Zugang in das Gebäude. Nach Aufbruch eines Büroraumes wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Des weiteren wurde ein goldfarbener symbolischer Schlüssel des Rathauses gestohlen. Die Polizei Diez bittet etwaige Zeugen oder Hinweisgeber, ihre Beobachtungen unter der Rufnummer 06432/601-0 oder auch gerne per E-Mail unter pidiez@polizei.rlp. mitzuteilen.

