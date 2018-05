Polizeidirektion Montabaur / Horbach, Einbruch ins Sportlerheim

Horbach, Einbruch ins Sportlerheim

56412 Horbach, Sportlerheim - In der Zeit vom Mittwoch, den 16.05.2018, 21.00 Uhr bis Freitag, 18.05.2018, 07.00 Uhr wurde in das Sportlerheim in Horbach eingebrochen. Unbekannte Täter brachen das Metalltor zum Sportplatz, die Außentüren und zwei Innentüren des Sportlerheims auf. Es wurde nichts entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei Montabaur unter der 02602/9226-0.

