Polizeidirektion Montabaur / Hüblignen - Verkehrsunfall unter ...

Hüblignen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hüblingen - Am 22.04.18, gegen 01.35 Uhr, kam es auf der L299 in der Gemarkung Hüblingen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Pkw Mercedes, der in Richtung Neunkirchen fuhr, kam ausgangs einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kollidierte mit einem Baum. Durch den Unfall wurden sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer schwer verletzt, sodass beide in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Am Pkw entstand Totalschaden. Unfallursächlich dürften nicht angepasste Geschwindigkeit sowie alkoholbedingte Fahruntauglichkeit gewesen sein. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Unfallzeugen wenden sich bitte an die Polizei Westerburg unter 02663-98050.

