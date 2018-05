Polizeidirektion Montabaur / Kemmenau - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Kemmenau - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Kemmenau - Im Zeitraum von Donnerstag Abend, dem 18.05. auf Freitag Abend, dem 19.05. kam es in Kemmenau zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Ferienhaus außerhalb der Ortslage. Hierbei wurde ein Luftgewehr entwendet. Weiteres ist derzeit nicht bekannt. Zeugen fiel ein dunkelblauer 3er BMW älteren Baujahrs auf, getunt und mit lautem Auspuff. Kennzeichen nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei Bad Ems unter der 02603-9700.

