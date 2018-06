Polizeidirektion Montabaur / Kennzeichendiebe während ...

Kennzeichendiebe während Ritterspiele unterwegs

Katzenelnbogen - An mehreren Fahrzeugen wurde von Unbekannten während der Ritterspiele jeweils die beiden Kennzeichenschilder entwendet. Als Tatzeitraum dürfte die Zeit von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr in Frage kommen. Die Fahrzeuge waren auf der Grünfläche für Aussteller vor dem Ritterturnier-Platz abgestellt. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Wer hat verdächtigte Personen / Fahrzeuge wahrgenommen und kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die PI Diez, 06432/6010.

