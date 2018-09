Polizeidirektion Montabaur / Kirburg - Beifahrerseite an MB ...

Kirburg - Beifahrerseite an MB zerkratzt

Kirburg - In der Nacht von Samstag, 01.09.18 auf Sonntag, zerkratzten bisher unbekannte Täter die Beifahrerseite eines in der Straße Zum Gallfenster in Kirburg abgestellten Mercedes Benz. Hinweise an die Polizei in Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

