Polizeidirektion Montabaur / Körperverletzung und ...

Körperverletzung und Sachbeschädigung zum Nachteil einer weiblichen Person ***Zeugen gesucht***

Birlenbach - Am 24.08.2018, um ca. 23:30 Uhr, kam es in der Diezer Straße in Birlenbach zu einer Körperverletzung gegenüber einer Frau. Diese bemerkte, dass sich eine unbekannte Person an ihrem geparkten PKW aufhielt. Als sie diese ansprechen wollte, wurde sie unvermittelt zu Boden geschlagen und kam kurz darauf auf dem Bürgersteig liegend wieder zu sich. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Zudem wurde ihr PKW auf der rechten Fahrzeugseite und im Bereich des Kofferraums zerkratzt. Aufgrund des Schlags und der kurzen Bewusstlosigkeit hat die Geschädigte keine konkreten Erinnerungen mehr. Die Polizei bittet um Täterhinweise.

