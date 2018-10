Polizeidirektion Montabaur / Körperverletzungsdelikt in Nordhofen

Körperverletzungsdelikt in Nordhofen

Montabaur - Am 03.10.2018 um 00:00 Uhr kam es in der Schulstraße in Nordhofen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Jugendlichen und seinem 29-jährigen Kontrahenten. Bei einer Veranstaltung in der Pfauenhalle gerieten die beiden zunächst in Streit, der dann mit einem Faustschlag und Beleidigungen zum Nachteil des 16-jährigen endete. Der 16-jährige wurde dabei leicht verletzt.

