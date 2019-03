Polizeidirektion Montabaur / Kroppach. Diebstahl eines Pkw ...

Kroppach. Diebstahl eines Pkw nach Einbruch in Kfz- Werkstatt

Hachenburg - Vermutlich in der Nacht zum Sonntag drangen Unbekannte in eine Kfz-Werkstatt im Industriegebiet in Kroppach ein und entwendeten dort eine geringe Menge Bargeld sowie einen VW Beetle eines Kunden.

