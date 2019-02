Polizeidirektion Montabaur / Langenscheid - Verkehrsunfall mit ...

Langenscheid - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrer -

65558 Langenscheid - Am Mittwochabend (13.02.2019) befuhr ein junger Mann gegen 22:20 Uhr die Kreisstraße 26 von Balduinstein in Richtung Langenscheid. Ohne Fremdeinwirkung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einen angrenzenden Wall hoch. Der Pkw überschlug sich und der Fahrer wurde hierbei aus dem Fahrzeug geschleudert. Hierbei verletzte er sich schwer, so dass er in ein Krankenhaus überführt wurde. Dort ergab sich der Verdacht auf Alkoholbeeinflussung. Daher wurde zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

