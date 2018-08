Polizeidirektion Montabaur / Limbach - Diebe stehlen Smart aus ...

Limbach - Diebe stehlen Smart aus Garage

Limbach - Während sich die Fahrzeugbesitzerin im Urlaub befand, entwendeten bisher unbekannte Täter ihren Smart Fortwo coupe aus der in der Assbergweg in Limbach befindlichen Garage. Die 40-jährige Eigentümerin bemerkte den Diebstahl erst bei ihrer Rückkehr am 26.08.18. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

