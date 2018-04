Polizeidirektion Montabaur / Lkw nach Verkehrsunfall flüchtig

Lkw nach Verkehrsunfall flüchtig

Himmighofen - Am 29.03.2018, gegen 19:48 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Himmighofen. Ein PKW- Fahrer gewährte einem entgegenkommenden Lkw mit Auflieger an einem Engpass der L333 im Verlauf einer Kurve die Durchfahrt. Da dessen Auflieger jedoch immer auf die Gegenfahrbahn lief, musste der Pkw-Fahrer, um eine unmittelbar drohende Kollision zu verhindern, nochmals rückwärts fahren und stieß hierbei gegen ein hinter ihm stehendes Krad. Hierdurch entstand Sachschaden an dem Pkw und an dem Krad. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Flüchtigen sind an die Polizei Sankt Goarshausen, sowie jede andere Polizeidienststelle, erbeten.

