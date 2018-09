Polizeidirektion Montabaur / Maisfeld mit Pkw beschädigt

Maisfeld mit Pkw beschädigt

Hellenhahn-Schellenberg / Westerwaldkreis - Im Zeitraum 31.08., 18 Uhr bis 01.09., 12 Uhr wurde ein in der Gemarkung Hellenhahn-Schellenberg an der B 255 gelegenes Maisfeld beschädigt. Nach Spurenlage wurde das Gelände mit einem Pkw befahren und die Maispflanzen auf einer Fläche von ca. 2000 qm niedergemäht. Es wurden mehrere Schneisen und Kreise im Feld festgestellt. Unbekannte Täter müssen demnach das Feld mehrfach mit dem Fahrzeug durchquert haben. Der finanzielle Schaden wird auf ca. 400 Euro beziffert. Besonders ärgerlich ist, dass es sich bei dem Mais um Futterpflanzen für die Tiere des geschädigten Landwirtes handelt. Aufgrund der zurückliegenden Witterung herrscht auch in diesem Betrieb ohnehin bereits Futterknappheit. Derzeit liegen keine Hinweise zum Verursacher vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Westerburg entgegen.

