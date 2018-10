Polizeidirektion Montabaur / Maxsain. Verkehrsunfall mit ...

Maxsain. Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Maxsain - Ein 64-jähriger PKW-Fahrer aus der VG Selters wollte am Donnerstag, 11. Oktober um 14.16 Uhr in der Hauptstraße in Maxsain aus einer Grundstückseinfahrt nach links in Richtung Selters einfahren und übersah dabei einen von links kommenden, bevorrechtigten 44-jährigen Motorradfahrer aus der VG Selters. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und der Zweiradfahrer musste leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstanden mehrere Tausend Euro Sachschaden.

