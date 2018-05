Polizeidirektion Montabaur / Mehrere Fahrzeugführer unter ...

Mehrere Fahrzeugführer unter Drogen am Steuer erwischt

Diez - Im Rahmen von Verkehrskontrollen fielen den Einsatzkräften der PI Diez zwei Fahrzeugführer in der Nacht von Samstag, 19.05.2018, auf Sonntag auf, die unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer saßen. In einem Fall, konnte der Fahrzeugführer gegen 23:50 Uhr in der Limburger Straße keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Im Auto fanden die Einsatzkräfte verschiedene Betäubungsmittel. Der Fahrer erwartet nun zwei Strafanzeige und ein hohes Bußgeld. Im zweiten Fall stellten die Einsatzkräfte gegen 02:55 Uhr bei einem jungen Fahrer in der Koblenzer Straße Anzeichen auf zeitnahen Drogenkonsum fest. Auch er war im Besitz berauschender Mittel. Auch ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Verstoß BtmG und ein hohes Bußgeld. Die Weiterfahrt wurde selbstverständlich untersagt und beiden wurde eine Blutprobe entnommen.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.