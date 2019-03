Polizeidirektion Montabaur / Meudt - Polizei musste mehrmals ...

Meudt - Polizei musste mehrmals wegen Streitigkeiten auf die After-Zug-Party nach Meudt ausrücken

Meudt - Die Polizei Westerburg musste im Anschluss an den Karnevalsumzug in Meudt am Sonntag, den 03.03.2019 mehrmals zu Streitigkeiten zur Festhalle ausrücken. Zwischen 19.15 Uhr und 00.35 Uhr kam es immer wieder mal zu Streitigkeiten unter den überwiegend angetrunkenen Besuchern. Teilweise blieb es bei verbalen Streitigkeiten, in zwei Fällen mussten die Beteiligten durch das Deutsche Rote Kreuz vor Ort ärztlich versorgt werden. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

