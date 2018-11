Polizeidirektion Montabaur / Meudt - Verkehrsunfall mit ...

Meudt - Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Meudt - Am Freitag, den 16.11.2018, gegen 09.45h befuhr ein weißer Kastenwagen die L300 von Meudt kommend in Fahrtrichtung Montabaur. In einer Rechtskurve kam der Kastenwagen dann auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden LKW, an dem leichter Sachschaden entstand. Der Fahrer des Kastenwagens fuhr einfach weiter, obwohl durch den Anstoß die Heckstoßstange abgerissen wurde. Auf Grund der vorgefundenen Stoßstange dürfte es sich bei dem flüchtigen Kastenwagen um einen Renault Kangoo handeln, Farbe weiß. Hinter diesem Kastenwagen fuhr ein weiterer PKW, der die Unfallsituation beobachtet haben muss. Wer Hinweise zu einem weißen Kastenwagen mit fehlender Heckstoßstange geben kann melde sich bitte bei der Polizei Westerburg unter 02663/98050. Ebenso wird der PKW Fahrer, welcher hinter dem weißen Kastenwagen fuhr, gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei Westerburg zu melden, da er ein wichtiger Zeuge in diesem Verfahren ist.

