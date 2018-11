Polizeidirektion Montabaur / Mörlen. Verkehrsunfall unter ...

Mörlen. Verkehrsunfall unter Einfluss von Drogen

Hachenburg - Am 29.11. befuhr gegen 13.30 Uhr ein 22- jähriger mit seinem Pkw die L287 aus Neunkhausen kommend in Fahrtrichtung Kirburg. An der Kreuzung L287/K26 wollte er nach links abbiegen. Dabei kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Flurschaden. Beim Fahrzeugführer wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt, so dass eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines angeordnet wurden.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.