Polizeidirektion Montabaur / Mogendorf. Tageswohnungseinbruch

Mogendorf. Tageswohnungseinbruch

Mogendorf - In der Hauptstraße in Mogendorf wurde am Samstag, 13. Oktober im Zeitraum von 07.00 bis 20.00 Uhr in ein Mehrfamilienwohnhaus eingebrochen. Unbekannte Täter kletterten vermutlich über einen Reifenstapel und einen Briefkasten in ein geöffnetes Fenster über dem Eingang und erbeuteten bei der anschließenden Suche Bargeld und Reisedokumente. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

