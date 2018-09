Polizeidirektion Montabaur / Mülltonnenbrand

Mülltonnenbrand

Nauort - Am Freitag, den 21.09.2018 wurde in der Zeit zwischen 14:45 bis 14:55 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Mülltonnenbrand in Nauort, Am Kettenhähnchen ausgelöst. Hierbei wurden drei Mülltonnen, der Carport und ein PKW durch den Brand beschädigt. Die Feuerwehr Nauort löschte Brand. Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

