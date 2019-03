Polizeidirektion Montabaur / Mutwillige Sachbeschädigung - ...

Mutwillige Sachbeschädigung - Zeugenaufruf

Montabaur - Am Freitag, den 22.03.2019, um 19:11 Uhr, passierte eine sechsköpfige Gruppe Jugendlicher/Heranwachsender den Firmensitz eines Modehauses, In der Kesselwiese 4, aus Richtung ICE-Bahnhof kommend in Gehrichtung Wohngebiet Himmelfeld. Ein junger Mann begab sich gezielt an das in Nähe des Bürgersteig stehende Firmenschild und beschädigte es, in dem er den Schriftzug "Seit 1846" mutwillig abriss und entwendete. Er schloss anschließend wieder zur Gruppe auf. Zeugen, die Hinweise auf diese Personengruppe geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Montabaur, Tel.: 02602-9226-0

