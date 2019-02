Polizeidirektion Montabaur / Mutwillige Sachbeschädigungen

Mutwillige Sachbeschädigungen

Kestert - Vom 10.02.2019 auf den 11.02.2019 kam es in der Rheinstraße in Kestert durch bislang unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung, bei dem ein frei zugängliches Telefon- und Internetkabel durchgeschnitten wurde. Außerdem wurden vor ca. 3 Wochen in der Rheinstraße Reifen eines Fahrzeugs platt gestochen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der 06771/9327-0

