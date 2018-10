Polizeidirektion Montabaur / Nägel auf der B42

Nägel auf der B42

Kamp-Bornhofen - Am 31.10.2018 wurden der Polizeiinspektion St. Goarshausen gegen 18.20 Uhr mehrere Schiefernägel auf der Fahrbahn der Bornstraße in Kamp-Bornhofen gemeldet. Nach dem Eingang weiterer Meldungen stellte sich heraus, dass diese Nägel stellenweise auf der gesamten B42 zwischen Kamp-Bornhofen, Filsen und Osterspai verteilt waren und eine große Gefahr für den Straßenverkehr darstellten. Daraufhin wurden die Feuerwehren in Kamp-Bornhofen, Filsen und Braubach verständigt, um die Aufräumarbeiten zu unterstützen. Gemeinsam konnten so mehrere hundert Nägel von der Fahrbahn entfernt und die Gefahr für den Straßenverkehr gebannt werden. Später meldeten sich Anwohner, die zuvor in Kamp-Bornhofen zwei Personen auf einem Motorroller beobachtet haben, welche die Nägel offenbar im Vorbeifahren auf die Straße warfen. Ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung zu setzen. Autofahrer, die den genannten Bereich zwischen 18 und 20 Uhr befahren haben, werden gebeten, die Reifen ihrer Fahrzeuge zu kontrollieren.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion St. Goarshausen Telefon: 06771-93270 pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.