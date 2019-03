Polizeidirektion Montabaur / Nassau - Eigentumsdelikt zum ...

Nassau - Eigentumsdelikt zum Nachteil eines 63-Jährigen - Zeugen gesucht

Nassau - Am 24.03.2019, gegen 01:30 Uhr, wurde ein 63-Jähriger in Nassau, Stadtteil Scheuern, von einem unbekannten angegriffen und letztlich beraubt. Den ersten Ermittlungen zufolge gelang es dem unbekannten, männlichen, ca. 175 cm großen und ca. 45 Jahren alten Täter infolge eines noch unklaren Verkehrsgeschehens in den PKW des Geschädigten zu gelangen. Letztgenannter versuchte durch Anhalten auf der Bezirksstraße in Nassau, Fahrtrichtung Innenstadt, einen anderen Verkehrsteilnehmer zum Helfen zu bewegen. Möglicherweise schätze dieser die Situation falsch ein, fühlte sich ebenfalls bedrängt und fuhr rückwärts vor dem aussteigenden Geschädigten davon. Der unbekannte Täter nutzte die für ihn günstige Gelegenheit und entwendete erst das Mobiltelefon des 63-Jährigen aus dessen Auto und im Anschluss, nach einer kurzen Auseinandersetzung auf der Straße, auch dessen Geldbörse.

Hinweise zu der Tat werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Bad Ems, Telefon: 02603 9700 oder E-Mail: pibadems@Polizei.rlp.de zu richten. Im Besonderen wird nach dem PKW Fahrer gesucht, der in der Bezirksstraße rückwärts davonfuhr.

